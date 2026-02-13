Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также "Мы готовы к компромиссам": Лавров заявил, какие у него условия по переговорам

Россия изменила тон, но не позицию: что говорит Тихий об их делегации?

Во время переговоров риторика стала более нейтральной, технической и профессиональной – и это, бесспорно, положительный знак.

По словам Георгия Тихого, приехали люди, которые говорят о конкретных технических вещах, без псевдоисторических лекций и откровенно неадекватных заявлений, которые украинская делегация слышала, в частности, в Стамбуле в прошлом году.

Но проблема с Россией в другом: одно дело – риторика, другое – реальность. А реальность такова, что обстрелы продолжаются, количество баллистических ударов растет, атаки по энергетике происходят даже при минусовых температурах. Поэтому я предлагаю смотреть не только на тональность заявлений, а на факты. А факты свидетельствуют о том, что Россия не хочет прекращать агрессию и террор,

– говорит чиновник.

Итак, несмотря на определенные изменения тональности, по словам представителя МИД, необходимо давление на Москву – санкционный, военный и другой – чтобы сформировать ее способность к договоренностям. Переговоры и давление должны происходить параллельно, одно не заменяет другого.

"Если же посмотреть на заявления после переговоров – позиция остается категоричной. Стоит послушать Пескова, Лаврова и других российских спикеров – это язык ультиматумов. И на это, по нашему мнению, должна обращать внимание прежде всего американская сторона, которая вкладывает значительные усилия в достижение мира. В ответ на эти усилия Россия демонстрирует обстрелы и ультимативную риторику", – говорит Тихий.

Украина же продемонстрировала готовность к ряду компромиссов и конструктивно работает с американской стороной.

Мы исходим из реалий на линии боевого соприкосновения и ищем практические решения. Но для реалистичного завершения войны нужно большее давление именно на Москву,

– отмечает спикер МИД.

Об изменении риторики россиян рассказывал и Зеленский