Цели российских войск также будут оставаться неизменными. Об этом он заявил в интервью, передает российский РБК.

Действительно ли Россия готова к компромиссам?

Лавров заявил, что компромиссы не могут касаться "ключевых, базовых принципов, от которых зависит жизнь государства, и самое главное - жизнь миллионов людей".

Кроме этого глава российского МИД обратил внимание на вопросы "безопасности России", это касается непосредственно русского языка и православной церкви. Эти темы российская делегация неоднократно затрагивала на переговорах в Абу-Даби.

Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание,

– заявил Лавров.

И все же он цинично заметил, что цели российских оккупационных войск "остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам".

Что известно о последних заявлениях Лаврова?