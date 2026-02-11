Цели российских войск также будут оставаться неизменными. Об этом он заявил в интервью, передает российский РБК.
Читайте также Россияне загнаны в тупик: почему в Кремле запаниковали и обиделись на Трампа
Действительно ли Россия готова к компромиссам?
Лавров заявил, что компромиссы не могут касаться "ключевых, базовых принципов, от которых зависит жизнь государства, и самое главное - жизнь миллионов людей".
Кроме этого глава российского МИД обратил внимание на вопросы "безопасности России", это касается непосредственно русского языка и православной церкви. Эти темы российская делегация неоднократно затрагивала на переговорах в Абу-Даби.
Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание,
– заявил Лавров.
И все же он цинично заметил, что цели российских оккупационных войск "остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам".
Что известно о последних заявлениях Лаврова?
Российская и украинская делегации уже дважды встречались в Абу-Даби, чтобы согласовать чувствительные пункты возможного соглашения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал "не впадать в восторг" из-за усилий Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. Он заявил, что несмотря на активные дипломатические контакты стороны еще далеки от реального мира.
Российский министр заверил, что нападать на европейские страны якобы не планируют и сосредоточены на войне против Украины, однако снова прибегли к угрозам в адрес Европы. Лавров заявили, что в случае нападения со стороны Европы готовы дать военный ответ.
В то же время Сергей Лавров обвинил Запад и Киев в якобы создании угроз и выступил против предоставления Украине гарантий безопасности. В Кремле опасаются, что это откроет путь к дальнейшему вооружению Украины. Комментируя материал Financial Times, он назвал возможное соглашение "почти ультиматумом" для Москвы и обвинил Киев в якобы подготовке провокаций.