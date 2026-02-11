Цілі російських військ також залишатимуться незмінними. Про це він заявив в інтерв'ю, передає російський РБК.

Читайте також Росіяни загнані у глухий кут: чому в Кремлі запанікували та образилися на Трампа

Чи справді Росія готова до компромісів?

Лавров заявив, що компроміси не можуть торкатись "ключових, базових принципів, від яких залежить життя держави, і найголовніше — життя мільйонів людей".

Окрім цього очільник російського МЗС звернув увагу на питання "безпеки Росії", це стосується безпосередньо російської мови та православної церкви. Ці теми російська делегація неодноразово зачіпала на переговорах в Абу-Дабі.

Ми завжди готові до компромісів, простіше кажучи, до балансу інтересів. Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги,
– заявив Лавров.

Та все ж він цинічно зауважив, що цілі російських окупаційних військ "залишаються незмінними і не підлягають якимось кон'юнктурним компромісам".

Що відомо про останні заяви Лаврова?

  • Російська та українська делегації вже двічі зустрічалися в Абу-Дабі, щоб узгодити чутливі пункти можливої угоди. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав "не впадати у захоплення" через зусилля Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Він заявив, що попри активні дипломатичні контакти сторони ще далекі від реального миру.

  • Російський міністр запевнив, що нападати на європейські країни нібито не планують і зосереджені на війні проти України, однак знову вдалися до погроз на адресу Європи. Лавров заявили, що у разі нападу з боку Європи готові дати військову відповідь.

  • Водночас Сергій Лавров звинуватив Захід і Київ у нібито створенні загроз і виступив проти надання Україні гарантій безпеки. У Кремлі побоюються, що це відкриє шлях до подальшого озброєння України. Коментуючи матеріал Financial Times, він назвав можливу угоду "майже ультиматумом" для Москви та звинуватив Київ у нібито підготовці провокацій.