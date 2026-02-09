Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляють пропагандистські видання "ТАСС" та "РБК. Новости".
Дивіться також Майбутні "солдати Путіна": як Росія змінює свідомість українських дітей на окупованих територіях
Як Лавров погрожує Європі?
За словами російського міністра, наразі у них немає планів нападати на країни Європи, і Москва зосереджена на бойових діях в Україні. Високопосадовець вкотре вдався до порожніх погроз у разі можливого нападу європейців.
Якщо раптом Європа ось ці свої загрози підготуватися до війни проти нас реалізує і почне нападати на Росію, то, як сказав (Путін – 24 Канал) це буде не спеціальною військовою операцією з нашого боку. Це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними у нас засобами відповідно до доктринальних документів щодо цього,
– заявив він.
До слова, також Сергій Лавров назвав європейців "русофобами", і додав, що Росія "не дозволить розміщувати в Україні будь-які види зброї, які загрожують інтересам російської безпеки". Він дорікнув і Сполученим Штатам.
Як зростає напруга між Росією та Європою?
Раніше повідомляли, що Росія нарощує військову інфраструктуру біля Фінляндії, зокрема на базах у Петрозаводську та Кандалакші. Це може свідчити про підготовку Москви до можливого конфлікту з Європою.
Водночас керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом 2 – 3 років. На його думку, Німеччина буде в епіцентрі подій.
До слова, аналітики переконані, що вторгнення Росії до НАТО і ЄС останнім часом стало все більш імовірним через напруженість у відносинах Європи та нарощування Москвою своїх стратегічних запасів.