Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляють пропагандистські видання "ТАСС" та "РБК. Новости".

Дивіться також Майбутні "солдати Путіна": як Росія змінює свідомість українських дітей на окупованих територіях

Як Лавров погрожує Європі?

За словами російського міністра, наразі у них немає планів нападати на країни Європи, і Москва зосереджена на бойових діях в Україні. Високопосадовець вкотре вдався до порожніх погроз у разі можливого нападу європейців.

Якщо раптом Європа ось ці свої загрози підготуватися до війни проти нас реалізує і почне нападати на Росію, то, як сказав (Путін – 24 Канал) це буде не спеціальною військовою операцією з нашого боку. Це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними у нас засобами відповідно до доктринальних документів щодо цього,

– заявив він.

До слова, також Сергій Лавров назвав європейців "русофобами", і додав, що Росія "не дозволить розміщувати в Україні будь-які види зброї, які загрожують інтересам російської безпеки". Він дорікнув і Сполученим Штатам.

Як зростає напруга між Росією та Європою?