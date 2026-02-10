Про це він сказав у інтерв'ю російському телеканалу "НТВ".

Як прокоментував Лавров перебіг мирних перемовин?

Переговори щодо врегулювання війни, розв'язаної Росією в Україні, тривають. Сторони вже двічі зустрічались в Абу-Дабі, аби погодити чутливі питання у мирній угоді.

Втім російська сторона, зокрема міністр Лавров заявив, що на шляху до завершення війни сторонам потрібно пройти ще велику дистанцію.

Продовжуються переговори, другий раунд відбувся в Абу-Дабі, там попереду ще більша дистанція,

– додав він.

Водночас Лавров вкотре цинічно заявив, що Росія прагне досягнути миру в Україні, однак, за його словами, "поки що ми не там".

До слова, на тлі брехливих заяв Москви про "прагнення до миру" та участі у переговорному процесі, російські війська продовжують масовані обстріли українських цивільних міст. Під ударами опиняються житлові будинки, об'єкти енергетичної генерації та розподільчі станції.



Унаслідок атак тисячі людей залишаються без електропостачання й тепла, зокрема під час сильних морозів.

Що відомо про другий раунд переговорів в ОАЕ?

4 та 5 лютого відбулась друга зустріч представників України, Росії та США. Сторони говорили насамперед про військові та військово-політичні питання.

Головний перемовник Путіна Дмитрієв заявив про "певний прогрес" у тристоронніх зустрічах в ОАЕ. Однак він висловив своє незадоволення діями Європи, яка нібито разом із Британією намагається впливати на процес мирних переговорів та перешкоджає досягненню домовленостей.

Делегації домовились про перший обмін військовополоненими у 2026 році. 157 захисників України вже повернулись на батьківщину.

Кирило Буданов також прокоментував підсумки переговорів. На його думку, діалог пройшов конструктивно.