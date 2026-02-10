Про подробиці чергової російської атаки інформують у Повітряних силах ЗСУ.
Дивіться також Знеструмлення у 3 громадах: вночі Росія цинічно вгатила по енергооб'єктах на Одещині
Як відпрацювали сили ППО?
За попередньою інформацією станом на 08:30, силами ППО знищено або нейтралізовано 110 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА у шести різних районах, а також падіння уламків на двох локаціях.
Ворожі війська запускали БпЛА з аеродромів у Курську, Орлі, Брянську, Приморсько-Ахтарську, Шаталово та Міллєрово. Приблизно 70 із них становили саме "Шахеди".
Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– уточнили у Повітряних силах.
Там також додали, що станом на ранок ворожа атака триває, у небі над Україною й надалі фіксуються російські дрони.
Зазначимо, що внаслідок удару по Одещині пошкоджено енергооб'єкти в регіоні. Це спричинило знеструмлення населених пунктів у трьох громадах області.
До речі, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська стали застосовувати КАБи проти міст України значно рідше. Таку тенденцію генерал пов'язує безпосередньо з діями Сил оборони, зокрема за січень 2026 року українські Повітряні сили здійснили 80 авіаударів по російських позиціях.
Які міста були під прицілом росіян останнім часом?
Вечір 9 лютого у Харкові пройшов під звуки численних вибухів – їх фіксували приблизно о 18:54, 21:25, 21:34 та 21:57. У Шевченківському районі ворожий удар БпЛА типу "Молнія" призвів до пошкодження кількох автомобілів, а в п'ятиповерхових житлових будинках повилітали шибки.
Того ж дня вдень вибух пролунав і в Дніпрі, після чого над частиною міста піднявся дим. Перед цим повідомлялося про загрозу застосування балістики.
Водночас у Запорізькій області помітно зменшилася кількість атак безпілотниками – це пов'язують із відключенням російських військ від системи Starlink.
За повідомленнями місцевої ОВА, в самому Запоріжжі ситуація залишається відносно спокійною.