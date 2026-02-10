Про подробиці чергової російської атаки інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Дивіться також Знеструмлення у 3 громадах: вночі Росія цинічно вгатила по енергооб'єктах на Одещині

Як відпрацювали сили ППО?

За попередньою інформацією станом на 08:30, силами ППО знищено або нейтралізовано 110 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА у шести різних районах, а також падіння уламків на двох локаціях.

Ворожі війська запускали БпЛА з аеродромів у Курську, Орлі, Брянську, Приморсько-Ахтарську, Шаталово та Міллєрово. Приблизно 70 із них становили саме "Шахеди".



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– уточнили у Повітряних силах.

Там також додали, що станом на ранок ворожа атака триває, у небі над Україною й надалі фіксуються російські дрони.

Зазначимо, що внаслідок удару по Одещині пошкоджено енергооб'єкти в регіоні. Це спричинило знеструмлення населених пунктів у трьох громадах області.

До речі, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська стали застосовувати КАБи проти міст України значно рідше. Таку тенденцію генерал пов'язує безпосередньо з діями Сил оборони, зокрема за січень 2026 року українські Повітряні сили здійснили 80 авіаударів по російських позиціях.

Які міста були під прицілом росіян останнім часом?