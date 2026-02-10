Там виникла пожежа після російського удару. Деталі атаки повідомив очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки ворожої атаки по Одещині?

За даними Кіпера, у південній частині регіону сталося пошкодження об'єкта енергетики, там спалахнула пожежа. Фіксували також пошкодження адмінбудівлі.

В ОВА додали, що внаслідок удару знеструмлені населені пункти у 3 громадах області. Водночас об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення від генераторів.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила. Ліквідація наслідків та відновлення електропостачання триває.

До речі, через регулярні масовані удари Росії у період сильних морозів значна кількість українців залишається без електропостачання та тепла. Як розповів виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк у коментарі для 24 Каналу, з настанням весни й літа питання опалення дещо втратить актуальність, утім перебої з електроенергією можуть зберегтися.

Де ще били росіяни останнім часом?