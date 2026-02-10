Там возник пожар после российского удара. Детали атаки сообщил глава местной ОВА Олег Кипер.

Читайте также Количество атак на Запорожье уменьшилось: ОВА назвала причину и рассказала о ситуации в регионе

Какие последствия вражеской атаки по Одесской области?

По данным Кипера, в южной части региона произошло повреждение объекта энергетики, там вспыхнул пожар. Фиксировали также повреждения админздания.

В ОВА добавили, что в результате удара обесточены населенные пункты в 3 общинах области. В то же время объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов.

К счастью, информация о пострадавших не поступала. Ликвидация последствий и восстановление электроснабжения продолжается.

Кстати, из-за регулярных массированных ударов России в период сильных морозов значительное количество украинцев остается без электроснабжения и тепла. Как рассказал исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в комментарии для 24 Канала, с наступлением весны и лета вопрос отопления несколько потеряет актуальность, впрочем перебои с электроэнергией могут сохраниться.

Где еще били россияне в последнее время?