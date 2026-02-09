Такую информацию в понедельник, 9 февраля, сообщил представитель областной военной администрации Александр Коваленко в эфире телемарафона.
Что говорит власть о ситуации в Запорожье?
Представитель ОВА рассказал, что несмотря на регулярные воздушные тревоги и российские атаки, Запорожье в течение последних дней живет относительно спокойно, по его словам, в целом город обеспечен теплом, газом и электроснабжением.
Мы наблюдаем снижение количества обстрелов беспилотниками. Вероятно, сработал фактор отключения орков от спутникового интернета Starlink. Взрывы, которые слышали жители – это профессиональная и эффективная работа наших сил ПВО,
– рассказал он.
Но, как отметил Александр Коваленко, возможные задержки в графиках почасовых отключений электроэнергии, которые как отметим, действуют во всех областях Украины в результате повреждений из-за постоянных вражеских обстрелов.
К слову, военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов объяснял, что подобное блокирование доступа к спутниковой связи стало проблемой для российской армии, потому что без нее невозможно корректировать военные действия.
Что известно о последних дроновых атаках в Украине?
Напомним, недавно россияне атаковали ремонтную бригаду компании ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда два FPV-дрона попали в машину, она полностью сгорела, но пострадавших, к счастью, нет.
В общем этой ночью противник атаковал 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 149 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", Италмас и другими. Среди беспилотников около 90 составляли "Шахеды".
К слову, в последнее время россияне прибегают к новым методам атак. В частности, с российского беспилотника типа "Гербера" ранее зафиксировали момент запуска FPV-дрона. Но неизвестно, станет ли это массовым.