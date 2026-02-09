В результате ударов известно и о пострадавших среди пассажиров и железнодорожников. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Россия усиленно атакует железную дорогу
По словам Кулебы, больше всего российских по объектам гражданской железной дороги фиксируют в северных областях. Один из таких обстрелов произошел на днях в Конотопе.
Также возле станции Терещенская в результате атаки были повреждены железнодорожные пути. Тогда движение поездов временно ограничивали для ее ремонта.
К сожалению, вражеские удары иногда не обходятся без пострадавших. Как сообщил Кулеба, тоже на Сумщине, в результате попадания дрона в служебный автомобиль один из железнодорожников получил осколочные ранения. Его госпитализировали, а других работников эвакуировали. Тогда бригада ехала ремонтировать пути.
Вражеские удары усилились и в Черниговской области. Там на станции Сновск, по данным министра, под удар России попал дизель-поезд. Пожар быстро потушили.
Повсюду продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено,
– заверил Кулеба.
Подробнее о недавней атаке
По данным ГСЧС, 9 февраля Россия ударила беспилотниками по одной из железнодорожных станций Сумщины. Там загорелся локомотив, который должны были присоединить к пассажирскому поезду
Пожарные быстро потушили пожар. Обошлось без пострадавших, ведь работники и пассажиры находились в укрытии в момент обстрела.
По информации Укрзализныци, поезд "Киев – Сумы" задерживался на 19 минут.