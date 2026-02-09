Об этом пишет Укрзализныця. Несколько направлений до сих пор остается зоной повышенного риска.

Что известно об обстреле железной дороги в Сумской области?

Враг не прекращает атаки по украинской железной дороге и пытается разбить поезда. Так очередной обстрел произошел на Сумщине. Российская армия повредила своим оружием локомотив и контактную сеть железной дороги.

Во время атаки железнодорожники и пассажиры находились в укрытиях, поэтому никто не пострадал. Из-за террористических действий оккупантов появились задержки в движении поездов.

Поезда Сумы – Киев и Сумы – Харьков могут следовать с задержками, оперативные изменения возможны также в региональном и пригородном сообщении,

– говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Укрзализныци, поезд сообщением "Киев – Сумы" едет с задержкой 19 минут.

Кроме того, недавно было изменено схема движения на участке схему движения на участке Лозовая – Барвенково – Краматорск и в Запорожской области. Автобусы доставляют пассажиров на те станции, куда из-за ситуации с безопасностью не идут поезда.

