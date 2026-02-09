В то же время продолжается выдача "пакетов тепла" там, где ситуация самая сложная. Об этом сообщил президент Украины в видеообращении.

Что известно о спецгруппах ГСЧС?

Как объяснил Зеленский, Украина продолжает восстанавливать критическую инфраструктуру после атак России. Для этого мобилизовали силы общин, коммунальщиков и энергетиков.

Отдельно ГСЧС продолжает помощь по областям, а также формирует дополнительные специальные группы. Они необходимы для быстрого восстановления электричества и отопления.

Это сводные энергетические группы, которые смогут оперативно подключаться в дополнение к уже имеющимся силам,

– добавил президент Украины.

Кто еще наращивает силы?

К восстановлению после вражеских атак приобщены и подразделения Укрзализныци. Сейчас работает более 40 бригад, однако, заверил Зеленский, их количество увеличат до 60. Нафтогаз также наращивает количество бригад. Эти силы компаний привлекаются для работ в Киеве.

В то же время МВД обеспечивает работу пунктов обогрева. По словам президента, в столице сейчас действует более 200 таких пунктов. За сутки к ним обратились почти 9 тысяч человек.

Параллельно Зеленский напомнил о программе "пакеты тепла". По его данным, по состоянию на прошлую неделю выдали почти 40 тысяч таких наборов в районах, где сейчас сложнее всего со светом и теплом.

Сейчас именно в Киеве до сих пор наиболее сложно по большинству показателей. Это касается и электричества, и отопления,

– добавил президент.

