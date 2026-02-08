Об этом рассказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?

По словам Шмыгаля, ситуация с электроснабжением остается напряженной из-за значительных повреждений после ночной атаки России 7 февраля. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в соответствии с утвержденными графиками, а одним из комплексных решений является запуск дополнительных мощностей генерации. В частности, в Киеве уже сегодня планируют ввести в работу еще 9 мегаватт.

Шмыгаль также отметил, что 8 февраля зафиксировали самый большой суточный объем импорта электроэнергии, что позволило удержать энергосистему после массированных атак и уменьшить дефицит.

Кроме того, совместно с Минразвития продолжается работа по привлечению и распределению оборудования от международных партнеров. С начала полномасштабного вторжения Украина получила 27 тысяч тонн гуманитарной помощи, из которых более 25 тысяч тонн уже передано в регионы.

За последние две недели на хабы Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от 11 стран.

"За этот же период отгрузили регионам 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое оборудование. Ожидаем поступления еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок", – рассказал Шмыгаль.

Чего ожидать в энергетике в ближайшие дни?