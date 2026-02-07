Об этом сообщило Министерство энергетики Украины по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и в Киевской области.
Смотрите также Гуманитарный кризис на горизонте: ДТЭК предупреждает о серьезных угрозах
Какая ситуация в энергосистеме, и что ждать?
Минэнерго сообщило, что после последнего российского массированного обстрела ситуация в энергосистеме остается крайне сложной, поскольку враг атаковал энергообъекты в ряде областей Украины, вызвав значительные разрушения.
Отмечается, что в связи с повреждением высоковольтных подстанций вынужденно уменьшали мощность атомные электростанции. В то же время в большинстве регионов продолжают действовать аварийные отключения света после атаки врага.
В ведомстве отметили, что на всех объектах, которые получили повреждения в результате атаки, до сих пор продолжаются восстановительные работы, и энергетики делают все возможное для скорейшего возвращения света и тепла потребителям.
Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми,
– говорится в сообщении.
Там отметили, что в Киеве потребители имеют свет только 1,5 – 2 часа, поэтому город разворачивает дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе, одновременно энергетики пытаются сбалансировать энергосистему.
Что известно о повреждениях в результате атаки?
- Россия атаковала крупнейшую электроподстанцию в Европе – Западноукраинскую. Укрэнерго обратилось к Польше за аварийной помощью. В то же время критического дефицита электроэнергии, по словам экспертов, нет.
- По данным МАГАТЭ, сегодня утром украинские атомные электростанции снова снизили мощность после того, как усиление обстрелов повлияло на электрические подстанции и отключило некоторые линии электропередач.
- Также враг нанес массированный удар по Ивано-Франковской области. Целью стал энергетический объект. Пострадавших нет, но, по данным ОВА, есть повреждения домохозяйств в Галицкой и Рогатинской общинах.