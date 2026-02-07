Об этом сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

Смотрите также Взрывы в Бурштыне и Ивано-Франковске: туда летели "Калибры" и БпЛА

Какие последствия обстрелов в Ивано-Франковской области?

В результате обстрелов в Ивано-Франковской области предварительно никто не пострадал. Известно о повреждении домохозяйств в Галицкой и Рогатинской общинах.

Из-за сложной ситуации в энергетике применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

В ОВА поблагодарили Силам ПВО за слаженную, профессиональную и эффективную работу, а также службам, которые работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Какие еще регионы пострадали 7 февраля?