Об этом сообщили в Ивано-Франковской ОГА.
Смотрите также Взрывы в Бурштыне и Ивано-Франковске: туда летели "Калибры" и БпЛА
Какие последствия обстрелов в Ивано-Франковской области?
В результате обстрелов в Ивано-Франковской области предварительно никто не пострадал. Известно о повреждении домохозяйств в Галицкой и Рогатинской общинах.
Из-за сложной ситуации в энергетике применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.
В ОВА поблагодарили Силам ПВО за слаженную, профессиональную и эффективную работу, а также службам, которые работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Какие еще регионы пострадали 7 февраля?
Россия массированно атаковала ракетами "Калибр" Бурштын в Ивано-Франковской области.
Взрывы раздавались и в Винницкой области. Через нее ракеты летели на Бурштын, но одновременно Россия, вероятно, атаковала какой-то объект области ракетой "Циркон".
Громко было в Ровно, где раздавалась серия взрывов на фоне воздушной тревоги.