Об этом сообщает Суспильное.
Что известно о взрывах в Ровно?
Воздушную тревогу на Ровенщине объявили еще в 3:12 из-за беспилотной и ракетной атаки на Украину.
В частности, мониторы неоднократно писали о движении ударных БпЛА через область.
О 6:46 Воздушные силы предупреждали о БПЛА курсом на Ровно.
После этого, в 6:55, местные СМИ сообщили о взрывах.
О последствиях взрывов в Ровно пока не сообщается.
Где еще 7 февраля было громко?
Около 4 утра Винницкую область атаковали с воздуха с использованием дронов и ракет. В частности, регион могли атаковать "Цирконом".
Громко было в Бурштыне на Прикарпатье. По данным ПС и мониторов, туда летели "Калибры" и БпЛА.
Взрывы во время атаки БПЛА раздавались и в Кропивницком и Харькове.