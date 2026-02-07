Об этом сообщает Суспильное.

Что известно о взрывах в Ровно?

Воздушную тревогу на Ровенщине объявили еще в 3:12 из-за беспилотной и ракетной атаки на Украину.

В частности, мониторы неоднократно писали о движении ударных БпЛА через область.

О 6:46 Воздушные силы предупреждали о БПЛА курсом на Ровно.

После этого, в 6:55, местные СМИ сообщили о взрывах.

О последствиях взрывов в Ровно пока не сообщается.

Где еще 7 февраля было громко?