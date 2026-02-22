Об этом пишет мексиканское издание La Jornada.
Почему в Мексике вспыхнули боевые действия?
Операцию по противодействию наркокартеля, которая охватила значительную часть штата Халиско, в частности район Гвадалахары и туристическое побережье с Пуэрто-Вальяртой, возглавила мексиканская армия. Из-за обострения ситуации утром там было приостановлено движение общественного транспорта, а жителей призвали оставаться дома.
В Тапальпе развернулись боевые действия: смотрите видео
Губернатор Халиско Пабло Лемус сообщил, что после начала операции неизвестные лица начали поджигать транспортные средства и устанавливать блокады, пытаясь помешать действиям властей. По всему штату объявили "красный" уровень опасности и создали координационную группу с участием всех уровней власти.
В Гвадалахаре зафиксировали многочисленные поджоги автомобилей, заправок, аптек и магазинов. На дорогах злоумышленники разбрасывали металлические шипы для повреждения шин, а в отдельных случаях силой отбирали автомобили у водителей, чтобы использовать их для блокад. Работу общественного транспорта временно остановили до стабилизации ситуации.
В Мексике массово поджигали машины, шины, заправки: смотрите видео
Также сообщается о запрете полетов над частью Мексики, из-за военных операций мексиканских вооруженных сил.
Над частью Мексики запретили полеты на фоне операции вооруженных сил страны против наркокартеля / Фото из аккаунта @AlertaNews24 в соцсети Х
Что известно о ликвидации "Эль Менчо", главаря мощного наркокартеля?
Местные СМИ связывали волну насилия с реакцией криминальных группировок на федеральную операцию против организованной преступности. Также распространялись сообщения о возможной ликвидации одного из лидеров наркокартеля "Новое поколение Халиско" известного, как "Эль Менчо".
Впоследствии в Вооруженных силах Мексики подтвердили проведение операции против наркокартеля. Во время боев четверо боевиков наркокартеля погибли на месте. Еще трое – получили тяжелые ранения и умерли во время транспортировки в Мехико.
Среди них, по предварительным данным, был и "Эль Менчо", однако его личность еще должны официально подтвердить судебно-медицинские эксперты,
– говорится в сообщении.
Также мексиканские правоохранители задержали двух вероятных участников картеля. Во время операции у боевиков было изъято значительное количество оружия и бронетехники, в частности ракетные установки, которые способны поражать самолеты и бронированные цели.
В результате боя ранения получили трое мексиканских военнослужащих. Их доставили в медицинские учреждения в столице страны Мехико для оказания необходимой помощи.
По информации Министерства национальной обороны Мексики, при подготовке операции использовались также разведывательные данные, полученные в рамках сотрудничества с США. После спецоперации в штат Халиско перебрасывают дополнительные подразделения армии и Национальной гвардии для усиления безопасности.
Стоит отметить, что "Эль Менчо", настоящее имя которого Немесио Осегера Сервантес, был одним из самых разыскиваемых преступников в Мексике и США. На момент смерти ему было 59 лет.
Кстати, США просили за информацию о мексиканце аж 15 миллионов долларов. Мексиканца обвиняли в контрабанде больших объемов кокаина, фентанила и метамфетамина через южную границу США.
Эль Менчо был в розыске США / Фото Госдепа США
В каких еще штатах были бои?
Насилие распространилось и на другие штаты, где картель "Новое поколение Халиско" имеет влияние, в частности Мичоукан и Гуанахуато.
В штате Наярит власти сообщили о повреждениях по меньшей мере в девяти муниципалитетах и закрыли часть федеральных трасс. Жителей призвали не выходить из дома и избегать мест скопления людей. Из-за блокады возникли риски задержек медицинской помощи.
Спецоперация в Мексике расширилась на несколько штатов: смотрите видео
В штате Оахака вооруженные лица подожгли несколько транспортных средств, в частности автобус с пассажирами, которых перед этим заставили покинуть салон. Власти начали специальную операцию для поиска причастных.
О блокады и столкновения сообщали также в Веракрусе, где горели грузовики и были отменены автобусные рейсы, а также в Пуэбле – там подожженные транспортные средства перекрыли автомагистраль Мехико – Пуэбла, вызвав многокилометровые пробки.
Отдельный инцидент произошел недалеко от международного аэропорта Фелипе Анхелес, где неизвестные подожгли автомобиль, заблокировав автомагистраль.
Ранее Дональд Трамп делал упреки в сторону Мексики
Дональд Трамп в конце января анонсировал удары США по наркокартелям в Латинской Америке. По словам главы Белого дома, американским властям известны маршруты этих наркобаронов и информация о них.
До этого Дональд Трамп анонсировал удары по Мексике в рамках борьбы его страны с наркокартелями. Американский лидер говорил, что наркокартели "фактически управляют" Мексикой.