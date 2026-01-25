Об этом говорится в материале New York Post.
Какие планы имеет Трамп?
Во время интервью в Овальном кабинете Дональд Трамп анонсировал удары по картелям.
Мы знаем их маршруты. Мы знаем о них все. Мы знаем их дома. Мы знаем о них все. Мы собираемся ударить по картелям,
– сказал он.
На уточнение, состоятся ли такие удары на суше в Мексике, Венесуэле или Колумбии, Трамп ответил, что это "может быть где угодно".
Американский лидер также похвастался, что Вашингтон уже успешно заблокировал до 97% наркотрафика морем, используя удары по подозреваемым судам. Теперь Трамп желает достичь аналогичного результата на суше
Это заявление прозвучало после того, как вооруженные силы США нанесли удар по Венесуэле и захватили ее диктатора Николаса Мадуро, который способствовал деятельности картелей, и его жену Силию Флорес.
В то же время администрация Трампа также давила на Мексику, чтобы позволить американским войскам действовать на ее территории для борьбы с наркоторговлей.
Президент США уже не впервые говорит о Мексике
Еще весной Дональд Трамп предложил отправить американские войска в Мексику для борьбы с незаконной торговлей наркотиками.
Однако тогда президент Мексики Клаудия Шейнбаум отклонила это предложение. Она подчеркнула важность суверенитета Мексики и предложила сотрудничать с США в борьбе с наркокартелями, но на территории каждой страны отдельно.
Дональд Трамп также ввел дополнительные пошлины на импорт из Мексики. Он назвал эти тарифы инструментом давления, чтобы вынудить Мексику жестче бороться с наркотрафиком и усилить безопасность на границе.