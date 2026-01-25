Про це йдеться в матеріалі New York Post.

Які плани має Трамп?

Під час інтерв'ю в Овальному кабінеті Дональд Трамп анонсував удари по картелях.

Ми знаємо їхні маршрути. Ми знаємо про них все. Ми знаємо їхні будинки. Ми знаємо про них все. Ми збираємося вдарити по картелях,

– сказав він.

На уточнення, чи відбудуться такі удари на суходолі в Мексиці, Венесуелі чи Колумбії, Трамп відповів, що це "може бути будь‑де".

Американський лідер також похвалився, що Вашингтон вже успішно заблокував до 97% наркотрафіку морем, використовуючи удари по підозрюваних судах. Тепер Трамп бажає досягти аналогічного результату на суші.

Ця заява пролунала після того, як збройні сили США завдали удару по Венесуелі та захопили її диктатора Ніколаса Мадуро, який сприяв діяльності картелів, і його дружину Сілію Флорес.

Водночас адміністрація Трампа також тиснула на Мексику, щоб дозволити американським військам діяти на її території задля боротьби з наркоторгівлею.

Президент США вже не вперше говорить про Мексику