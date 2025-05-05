Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Трамп зробив неочікувану заяву щодо Мексики

Під час розмови з журналістами на борту Air Force One Дональд Трамп різко висловився на адресу президентки Мексики та заявив, що вона нібито "боїться картелів у своїй країні". Ба більше, американський президент заявив, що пропонував відправити війська до Мексики.

Ну, вона так боїться картелів, що не може йти, тож ви знаєте, що це причина. І я думаю, що вона мила жінка. Президент Мексики мила жінка, але вона так боїться картелів, що навіть не може думати чітко,

– заявив Трамп.

У ЗМІ наголосили, що військова присутність США вздовж південного кордону з Мексикою неухильно зростала протягом останніх місяців після того, як Трамп у січні наказав посилити роль армії в стримуванні потоку мігрантів. Крім того, раніше Північне командування США збільшило кількість військ та техніки до кордону, збільшило кількість спостережних польотів для моніторингу торгівлі фентанілом уздовж кордону та прагнуло розширення повноважень спеціальних сил США для тісної співпраці з мексиканськими силами, які проводять операції проти картелів.

Водночас президентка Мексики різко відреагувала на слова Трампа. Вона відкинула його пропозицію та наголосила, що дії американських військ у Мексиці зайшли надто далеко.

Він сказав: "Як ми можемо допомогти вам у боротьбі з торгівлею наркотиками? Я пропоную, щоб військові Сполучених Штатів прибули й допомогли вам". І знаєте, що я йому відповіла? "Ні, президенте Трамп. Суверенітет не продається. Суверенітет люблять і захищають",

– заявила президентка Мексики.

Разом з тим Шейнбаум наголосила, що США і Мексика можуть працювати разом у боротьбі з наркокартелями, але "кожен на своїй території".

Раніше у ЗМІ заявили, що адміністрація Трампа розглядає можливість завдання ударів дронами по мексиканських картелях як частину зусиль боротьби з наркотрафіком. Такі дії відбудуться в межах амбітних зусиль по боротьбі зі злочинними угрупованнями, які перевозять наркотики через південний кордон США.