Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Чи Трамп досі збирається анексувати Канаду

"Я завжди буду говорити про це", – заявив президент США. Він пояснив свою думку тим, що Америка нібито субсидує Канаду на 200 мільярдів доларів на рік.

"Нам не потрібні їхні машини. Нам не потрібна їхня енергія. У нас її більше, ніж у них. Нам не потрібна їхня деревина. У нас є чудова деревина. Все, що я маю зробити, – це звільнити її від екологічних божевільних. Нам не потрібно нічого з того, що вони мають", – висловився Трамп.

Він продовжив: якби Канада входила до складу США, то американці б не сплачували ці гроші. І "це була б омріяна держава".

Трамп назвав кордон США з Канадою штучною лінією, "яка була проведена лінійкою багато років тому".

"Але я не думаю, що американська громадськість хоче, щоб я платив 200 мільярдів доларів на рік на субсидування Канади. Знову ж таки, пам'ятайте, нам не потрібні їхні машини, нам не потрібна їхня деревина, нам не потрібна їхня енергія. Нам нічого не потрібно. У нас дуже мало бізнесу з Канадою. Вони роблять весь свій бізнес практично з нами. Ми їм потрібні. Вони нам не потрібні", – завершив він.

На запитання журналістки, чи не залучить Америка військову силу для приєднання Канади, президент США відповів, що "щось може статися з Гренландією". Але навряд чи щодо Канади.

"Це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Я просто не бачу цього, маю бути чесним з вами", – сказав лідер США.

Втім, є думка, що Трамп програв у Канаді.