Відповідну заяву він зробив у день парламентських виборів у Канаді у понеділок, 28 квітня, у своїй соцмережі Truth Social, передає 24 Канал.

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Що Трамп заявив про Канаду

Американський президент "побажав успіху" канадцям обрати "особу, в якої буде сила й мудрість знизити податки удвічі, безплатно збільшити військову могутність до найвищого рівня у світі, у чотири рази збільшити компанії з нульовими тарифами чи податками".

Втім, за його словами, для цього Канада повинна стати 51 штатом США.

Не буде більше штучно проведеної лінії кордону… Подивіться, якими чудовими можуть бути ці простори. Вільний доступ без кордонів. Один позитив, жодного негативу. Так і мало бути,

– заявив Дональд Трамп.

Крім вищезгаданого, він вкотре повторив своїй нещодавні твердження стосовно того, що Вашингтон більше не субсидіюватиме Канаду "на сотні мільйонів доларів". На думку Дональда Трампа, у цьому більше немає жодної необхідності, якщо "Канада не стане штатом".

Нагадаємо, у березні Дональд Трамп заявив, що США "витрачають 200 мільярдів доларів на рік" на "субсидування Канади" і не планують знижувати тарифи на імпорт сталі та алюмінію. Тоді президент США теж висловив бажання "приєднати Канаду до США як 51-й штат".