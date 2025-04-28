Соответствующее заявление он сделал в день парламентских выборов в Канаде в понедельник, 28 апреля, в своей соцсети Truth Social, передает 24 Канал.

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Что Трамп заявил о Канаде

Американский президент "пожелал успеха" канадцам выбрать "человека, у которого будет сила и мудрость снизить налоги вдвое, бесплатно увеличить военную мощь до самого высокого уровня в мире, в четыре раза увеличить компании с нулевыми тарифами или налогами".

Впрочем, по его словам, для этого Канада должна стать 51 штатом США.

Не будет больше искусственно проведенной линии границы... Посмотрите, какими замечательными могут быть эти пространства. Свободный доступ без границ. Один позитив, ни одного негатива. Так и должно было быть,

– заявил Дональд Трамп.

Кроме вышеупомянутого, он в очередной раз повторил свои недавние утверждения относительно того, что Вашингтон больше не будет субсидировать Канаду "на сотни миллионов долларов". По мнению Дональда Трампа, в этом больше нет никакой необходимости, если "Канада не станет штатом".

Напомним, в марте Дональд Трамп заявил, что США "тратят 200 миллиардов долларов в год" на "субсидирование Канады" и не планируют снижать тарифы на импорт стали и алюминия. Тогда президент США тоже выразил желание "присоединить Канаду к США как 51-й штат".