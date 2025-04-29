Як Ліберальна партія повернула підтримку канадців

Зараз спостерігачі намагаються зрозуміти, що стало причиною перемоги лібералів після того, як буквально за кілька місяців до виборів вони значно поступалися популярністю Консервативній партії, яка намагалася повернутися до влади після багатьох років керування Канадою прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Називають і бажання багатьох ліберальних виборців голосувати проти консерваторів за будь-яких умов, і фактор відставки самого Трюдо, який втратив популярність в останні роки, і те що лідер консерваторів П'єр Полієв не знайшов того розуміння у багатьох виборців, на яке він сподівався.

Та всі ці міркування спростовуються результатами соціологічних опитувань до того часу, як президентом США був обраний Дональд Трамп і коли він почав називати Канаду "новим американським штатом". Головна причина перемоги лібералів – це фактор Трампа і жорстка позиція на підтримку суверенітету Канади, яку зайняли ліберали і новий прем'єр-міністр.

Карні вважають досвідченим економістом та людиною, яка здатна впоратися з викликами, які несподівано повстали перед Канадою на тлі волюнтаристських заяв Трампа.

Образ "канадського Трампа" спрацював з протилежним ефектом

Лідер консерваторів Полієв намагався на тлі передвиборчої кампанії ще до обрання Трампа президентом США позиціюватися саме як новий "канадський Трамп", який намагатиметься втілити в життя всі пропозиції, які і спричинили перемогу Трампа. Однак після того, як Трамп та його оточення почали виступати із жорсткими заявами на адресу Канади, популярність образу Дональда Трампа стала дуже сумнівною в очах канадців.

Можна сказати, що канадці консервативних поглядів зрозуміли реальність набагато швидше, ніж їхні сусіди у США. Багато людей в Америці досі залишаються палкими прихильниками Трампа, нагадуючи нам жахливі часи тоталітарних сект у Європі.

Для Канади зараз головним питанням стало збереження власного суверенітету. І мовиться не лише про економічний, адже якраз напередодні виборів у Канаді Трамп у черговому інтерв'ю сказав, що він не жартує, коли називає Канаду "51-м штатом". Те, що такими заявами американський президент тільки допомагає перемогти лібералам, здається, абсолютно не спадало йому на думку.

Трамп, як відомо, взагалі ніколи не роздумає про наслідки своїх епатажних висловів. Він, можна сказати, намагається бути чесним у спілкуванні з аудиторією, до яких наслідків це не призводило б. У цьому є ефект Трампа, який, коли йому радили бути більш обережним у спілкуванні з аудиторією, сказав своїм політтехнологам: "Я буду таким, яким я є. Я виграв завдяки тому, що чимало людей хочуть бачити на чолі США саме такого Дональда Трампа".

Канаді ніякий рімейк Дональда Трампа вже не потрібний. Зараз перед новим урядом повстануть серйозні завдання:

як боротися із можливими наслідками оголошеної Трампом усьому цивілізованому світові економічної війни;

де місце Канади у світі, де США фактично намагаються повернутися у далеке минуле і таким чином зруйнувати світову економіку;

якими мають бути стосунки між Канадою і Європою, коли очевидно, що весь цивілізований світ має пом'якшити наслідки волюнтаристської і некомпетентної політики Трампа та його найближчого оточення.

Непростий час для нового канадського прем'єра

Джастін Трюдо вже в останні тижні свого перебування на посаді прем'єра намагався створити лінію взаємодії між Канадою та європейськими країнами хоча б на тих знаменитих самітах, які почали збиратися після гучного скандалу між Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі. Скандалу, який продемонстрував усьому світові, що насправді думають про політику Трамп та його віцепрезидент Джей Ді Венс.

У цій ситуації Марк Карні, який займався більше економікою ніж політикою, може вважатися якраз ідеальним кризовим менеджером. Тепер він має довести і свою політичну компетентність, адже наступні роки північноамериканський континент буде штормити від нових непередбачених кроків Трампа.

Зараз важко сказати, яким буде ставлення Трампа до суверенітету Канади, оскільки спрогнозувати політику американського президента неможливо. Залишається сподіватися, що очікуваний і прогнозований прем'єр-міністр Канади зможе захистити свою країну від буремних викликів, а також змінити економічну орієнтацію Канади в бік європейського континенту та інших партнерів.