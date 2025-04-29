Жодної реальної допомоги США більше не пропонують

Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

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Сценарій 1. Україна приймає умови США з врегулювання війни. За такого сценарію відповідальність за підтримку України переходить до Європи. США вмивають руки.

Сценарій 2. США реалізують свою погрозу вийти із переговорів і, як наслідок, теж ніякої нової допомоги.

Сценарій 3. США продовжують брати участь в переговорах, але допомога схвалена адміністрацією Джо Байдена вичерпується, а нової допомоги адміністрація Дональда Трампа не схвалює.

Розворот на 180% адміністрації Трампа і курс на "подальше посилення України, послаблення Росії" поки уявити важко.

Як наслідок, чимось іншим окрім слова блеф, те, що намагається зараз зробити адміністрація Трампа щодо нас, описати важко. Блеф плюс тиск. Бо за будь-якого сценарію Україна нічого не отримує від США, але при цьому має йти на радикальні поступки.

"Король голий". Варто доносити то США.