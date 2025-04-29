Никакой реальной помощи США больше не предлагают

Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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Сценарий 1. Украина принимает условия США по урегулированию войны. При таком сценарии ответственность за поддержку Украины переходит к Европе. США умывают руки.

Сценарий 2. США реализуют свою угрозу выйти из переговоров и, как следствие, тоже никакой новой помощи.

Сценарий 3. США продолжают участвовать в переговорах, но помощь одобренная администрацией Джо Байдена исчерпывается, а новой помощи администрация Дональда Трампа не одобряет.

Разворот на 180% администрации Трампа и курс на "дальнейшее усиление Украины, ослабление России" пока представить трудно.

Как следствие, чем-то другим кроме слова блеф, то, что пытается сейчас сделать администрация Трампа в отношении нас, описать трудно. Блеф плюс давление. Потому что при любом сценарии Украина ничего не получает от США, но при этом должна идти на радикальные уступки.

"Король голый". Стоит доносить то США.