Трамп экстравагантный или неэффективный?

Надо делать какие-то засечки, чтобы совсем не закачало. Потому что надежда – вещь обоюдная. Она спасает, но может и лишить иммунитета. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Как по мне, ось мировой политики сейчас проходит через поиск ответа на вопрос: Трамп так видит мир или он недееспособен? Если он немного экстравагантный в своих целях и практиках их достижения – это дело жизненное. С этим можно работать. А вот если он смотрит, ставит цели, тужится, но не может их достичь – это совсем другое.

К подозрениям в недееспособности подстрекают заявления, что США готовы выйти из процесса достижения мира. Потому что на столе остались две опции:

подтолкнуть Владимира Путина к разумным договоренностям;

или выходить из переговоров.

Украина достаточно трезво и конструктивно очертила границы политических компромиссов.

Без военных результатов (которых Путин не имеет) объяснить ухудшение позиций Украины нельзя, это будет явная несправедливость и потакание агрессору. Чтобы оперативно помочь Путину в достижении соответствующих военных результатов, США должны как минимум согласиться с массовыми убийствами украинских детей в тылу (чего Трамп не хочет) и ввести против Украины эмбарго. То есть не просто остановить свое, а заблокировать поставки всех военных грузов и грузов двойного назначения (чего требует Путин для "прекращения огня").

Способен ли Вашингтон еще диктовать правила

Существует ряд конспирологических теорий, которые объясняют, зачем Путин нужен Трампу (торпедирование глобалистов в НАТО и ЕС, Гренландия, клинч с Китаем, личная нажива и т.д.), и почему Трамп избегает давно назревшего "мира через силу", к которому надо заставить Москву.

Однако эти теории не могут игнорировать факт: подозрение гегемона в недееспособности "обнуляет" все глобальные замыслы.

Когда возникают сомнения, мгновенно запускается процесс миллиарда внешних порезов и внутренних кровотечений. Технически невозможно спроецировать силу везде. Невозможно пальцами передавить всех болезнетворных бактерий. Нужен другой подход, требующий не только материальных ресурсов, но и времени. Это труд поколений.

Путин уже явно показал, что совсем не против выставить Трампа недееспособным. Пока что без прямого конфликта, но вектор этот. Вашингтон дает поводы для шпилек, попадая в нелепые ситуации. Местами это превращается в какой-то водевиль.

При этом в руках эксцентричного "дедушки" остаются сотни военных баз в мире, крупнейшая космическая группировка, эпический морской и воздушный флот, а также множество других полезных девайсов (в экономике, технологиях, политике и т.д.).

И внутри, и вне США подвешен вопрос – если Трамп решит, то сможет ли применить эту махину? Она его послушает? Может он кого-то превратить пусть не в ядерный, но хоть в какой-то пепел?

Опасность положения в том, что образуется воронка, которая втягивает любой негатив с интерпретацией "это потому, что США не справились". Взорвался порт в Иране – потому что Израиль справился, а США – нет. Схлестнулись Индия с Пакистаном – потому что Вашингтон никто в грош не ставит. Хотя это может вообще никак не связано. Написал Трамп Путину: "Владимир, стоп!", – а тот продолжает убивать гражданских, как ни в чём не бывало.

Моя гипотеза в том, что до 9 мая сохраняется возможность как минимум краткосрочной деэскалации, полного или частичного прекращения огня. Трамп нуждается и пока имеет силы это обеспечить. Путину нужен покой на 9 мая, и нет барьеров проявить гибкость. То есть может быть что-то обставлено как явный дипломатический прогресс.

А вот после 9 мая для Путина ситуация изменится к сентябрю (второй этап празднования – на Востоке). Он может терпеть. Риски эскалации взлетают.

Если в это окно возможностей не успеют, дальше Америке не только в Украине будет сложнее.