Что не так с идеей о снятии санкций с России

Ключевая проблема – снятия санкций. Всех. Тех, которые по словам россиян, не работают, но снятие которых они рьяно выторговывают, целуя в задницу президента США. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Получается, что нет наказания агрессору. Владимир Путин захватил часть территории Украины. Потом остановил дальнейшую агрессию, на которую у него и так нет уже сил, и вышел без наказания. Он не отдал краденое. Черт возьми, даже украинские коррупционеры, идя на сделку со следствием, отдают то, на чем их поймали.

Это не только о справедливости. Хоть это выглядит очень несправедливо. Это про сигнал – можно делать все, что угодно, и тебе за это ничего не будет. Это прямо стимулирует как Путина, так других агрессоров по миру, начинать войны. Это откроет такой "ящик Пандоры", что мир себя не узнает.

Путин вернется к своим олигархам и скажет: "Смотрите. Как я и говорил, мы победили. Не Украину. Мы победили США. Восстановили величие. Возвращаемся к жизни как раньше".

Почему после такой победы ему не попробовать еще? Через год? Через три? Через пять? Или попробовать, но не Путину? Или это скрытое желание Трампа что-то там захватить и аннексировать прокладывает дорогу к мечтам, хоть это и выглядит слишком сложно для президента США?

И, конечно, это вопрос безопасности для Украины. Стагнирующая слабая Россия – это одна из лучших гарантий безопасности. Конечно, в дополнение к ВСУ и понимание, которое теперь должно всегда быть всегда у любого украинского политика – для того, чтобы войны больше не было, к ней надо быть всегда готовыми. Но Россия без санкций сможет восстановиться гораздо быстрее и снова подумать, что почему бы нет.

Поэтому критически важным и для Украины, и для ЕС является вопрос сохранения санкций против России. Они должны быть привязаны не к остановке огня, а к наличию российских солдат на законной территории Украины.