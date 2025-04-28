Що не так з ідеєю про зняття санкцій з Росії

Ключова проблема – зняття санкцій. Всіх. Тих, які за словами росіян, не працюють, але зняття яких вони завзято виторговують, цілуючи в дупу президента США. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Виходить, що немає покарання агресору. Владімір Путін захопив частину території України. Потім зупинив подальшу агресію, на яку в нього і так немає вже сил, і вийшов без покарання. Він не віддав крадене. Чорт забирай, навіть українські корупціонери, ідучи на угоду зі слідством, віддають те, на чому їх спіймали.

Це не тільки про справедливість. Хоч це виглядає дуже несправедливо. Це про сигнал – можна робити все, що завгодно, і тобі за це нічого не буде. Це прямо стимулює як Путіна, так інших агресорів по світу, починати війни. Це відкриє таку "скриньку Пандори", що світ себе не впізнає.

Путін повернеться до своїх олігархів і скаже: "Дивіться. Як я і говорив, ми перемогли. Не Україну. Ми перемогли США. Відновили велич. Повертаємось до життя як раніше".

Чому після такої перемоги йому не спробувати ще? За рік? За три? За п'ять? Чи спробувати, але не Путіну? Чи це приховане бажання Трампа щось там захопити і анексувати прокладає дорогу до мрій, хоч це і виглядає занадто складно для президента США?

І, звісно, це питання безпеки для України. Стагнуюча слабка Росія – це одна з найкращих гарантій безпеки. Звісно, на додачу до ЗСУ і розуміння, яке тепер має завжди бути завжди у будь-якого українська політика – для того, щоб війни більше не було, до неї треба бути завжди готовими. Але Росія без санкцій зможе відновитись набагато швидше і знову подумати, що чому б ні.

Тому критично важливим і для України, і для ЄС є питання збереження санкцій проти Росії. Вони мають бути прив'язані не до зупинки вогню, а до наявності російських солдатів на законній території України.