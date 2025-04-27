Ця ціль – ліквідація основного конкурента – Китаю. Про це заявив Анатолій Амелін, інформує 24 Канал.

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Китай починає домінувати

Який зв'язок українського питання та Китаю? Прямий, хоч і не очевидний відразу. Оборонна доктрина США визначає Китай головним та основним ворогом. Причина – гегемонія Китаю, яка наближається:

в економіці Китай вже лідирує за ВВП;

лідирує у світовій торгівлі;

у контролі критичних матеріалів;

у кількості реєстрованих патентів;

наздоганяє у секторі напівпровідників (максимум 2 роки розрив);

наздоганяти в секторі штучного інтелекту (розрив кілька місяців);

будує найсильнішу армію у світі (до 2027 року буде готова);

є ключовим гравцем та драйвером БРІКС (антиамериканського економічного союзу);

готується до запуску цифрових валют для заміщення долара у міжнародних розрахунках;

переходить в розрахунках із партерами на юань, зокрема і в кредитуванні;

Китай найбільший виробник автомобілів, металургійної продукції, титану, хімічної продукції, електроніки.

Цей список можна продовжувати.

Причини того, що відбувається: Китай хакнув стару систему світового порядку. Не маючи явної зовнішньої загрози, Китай створив умови, що перетворили його на економічного гегемона. Китай має десятки довгострокових стратегій (які на відміну від України системно реалізує). Завдяки нечесній конкуренції (штучне заниження вартості юаня, на відміну від України, де гривня штучно завищена) Китай безперешкодно захоплював ринки, знищуючи конкуренцію.

Китай має системну політику корумпування урядів та керівників корпорацій партнерів (до 5% обороту китайські компанії відносять на витрати без підтвердження і це офіційно). Китай дає своїм компаніям нульові кредити для фінансування країнами.

Усе це Китай робив, спираючись на інфраструктуру старої системи – старого світового порядку.

Аналітики Держдепу та ЦРУ оцінюють ризики втрати Штатами світового впливу дуже реальним. Побоювання посилює заява Сі Цзіньпіна про необхідність перегляду світового порядку.

Як Трамп вирішив усунути загрозу

Як США усунути загрозу? Загрозу втрати світового панування та дефрагментації як наслідку ослаблення Америки?

Війна з Китаєм? Це – не варіант. Китай – ядерна країна з величезною оперативною глибиною. Навіть війна за Тайвань несе критичні ризики для США.

Яке найслабше місце Китаю? Його ринки збуту і світова торгівля. По цьому можна бити і чим швидше – тим ефективнішим буде удар. Наважуюся припустити, що політика Трампа саме проти цього спрямована. Зокрема:

тарифи проти китайської продукції (для Китаю це не критично);

тарифи проти партнерів Китаю (починає бути боляче);

скорочення світової торгівлі б'є ланцюжками створення вартості, де Китай – важливий елемент;

запуск глобальної рецесії – створення "ідеального шторму".

Коли ти не можеш використовувати логіку прямих дій, ти запускаєш керований хаос. Логіку якого розумієш лише ти.

Хвиля рецесій, криз у різних секторах (фінанси та фондовий ринок, банківський сектор, виробництво та ланцюжки поставок) – просто зметуть економічний потенціал Китаю. На додаток – війна. Але не США проти Китаю, а Китаю з кимось із сусідів.

Це зруйнує потенціал Китаю і поверне США глобальне домінування.

Україні треба готуватися до гіршого

А де тут Україна? Особливо ніде. У межах підготовки ідеального шторму це один з невеликих елементів запуску керованого хаосу.

Світ зрозумів, що старих інститутів немає. НАТО – фікція, де США підірвали впевненість у надійності інституції і вже натякають на вихід із організації. США вже не є гарантом безпеки і можуть вимкнути свої ракети, продані іншим країнам, в одну мить. ООН, ОБСЄ – інститути, які вміють тільки висловлювати стурбованість. МАГАТЕ – ну ви в курсі. ВООЗ – показали себе під час фейкової пандемії. СОТ – на холді. Визнання Криму російським ставить хрест на системі міжнародного права.

Старі інститути не працюють. Сила права поступилася правом сили. А отже, треба готуватися до гіршого, якщо, звичайно, не буде нових "лебедів".

Важливо одне: Україна може розраховувати лише на себе і військовому та економічному плані. Друзі немає, є лише тимчасові союзники. Ворогів багато. Тільки максимальна зібраність та ефективність дозволять Україні пройти хаос, що насувається. Чи зможемо?