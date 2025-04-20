Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Китай випробував нову бомбу

Згідно з опублікованими дослідженнями, Китай провів успішні випробування неядерної бомби з водню. Як пишуть у ЗМІ, бомба має вагу 2 кілограми. Під час вибуху вона утворює вогняну кулю, температура якої сягає понад 1000 градусів за Цельсієм протягом більше ніж 2 секунди. Дослідники наголошують, що це у 15 разів довше, аніж подібні вибухи в тротиловому еквіваленті, і це без використання ядерних матеріалів.

Вибухівка розроблена науково-дослідним інститутом Державної суднобудівної корпорації Китаю (CSSC) – ключовим гравцем у системах підводної зброї. Для створення бомби такого типу дослідники використовували твердотілі матеріали для зберігання водню на основі магнію.

У ЗМІ додають, що сріблястий порошок, відомий як гідрид магнію, зберігає значно більше водню, ніж резервуар під тиском. Спочатку він був розроблений для транспортування газу в зони, що перебувають поза мережею, де він міг живити паливні елементи для чистої електроенергії та тепла.

Під час активації звичайними вибуховими речовинами гідрид магнію зазнавав швидкого термічного розкладання, вивільняючи газоподібний водень, який спалахував у тривалу вогняну кулю.

Вибухи водню спалахують з мінімальною енергією займання, мають широкий діапазон вибуху та вивільняють полум'я, яке швидко та широко розповсюджується,

– зауважили дослідники.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Китай постачає зброю Росії. Мовиться, зокрема, про постачання пороху та артилерії.