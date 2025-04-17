Окрім цього, він припустив, що Китай може займатися виробництвом зброї безпосередньо на російській території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента.

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Яку зброю Китай постачає Росії

За словами глави держави, Україна отримала інформацію про те, що Китай постачає зброю Росії. Президент зазначає, що згодом буде готовий детальніше розповісти про це.

На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох й артилерію. Я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, за якими ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії,

– каже Зеленський.

Він також додає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії мав розмову з лідером Китаю та прямо запитував його про постачання зброї до Росії. Тоді китайська сторона пообіцяла, що не відправлятиме і не продаватиме її росіянам.

Український глава держави пояснює, що одна справа, коли на ринках, де торгують зброєю, є китайська продукція і Росія її купує. Проте зовсім інша, коли є факт співробітництва двох країн в цьому напрямку.

До слова, під час спілкування з журналістами Зеленський заявив, що Україна готова підтримувати режим всеосяжного припинення вогню, але Росія готується до наступальних дій. Він зазначив, що Кремль планує нові наступи та ракетні удари, щоб посилити свою позицію в майбутніх переговорах.