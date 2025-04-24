Санкції не знімуть, та є "але"

Так, США достатньо просто припинити слідкувати за їх виконанням, щоб розгерметизувати санкційний режим та надіслати сигнал тим, хто не може дочекатися відновлення торгівлі – welcome. Про це заявила Агія Загребельська, інформує 24 Канал.

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Ні, це не означає, що всі одразу почнуть торгувати з Росією. Бо це все одно порушення санкцій та за це може слідувати відповідальність, зокрема реальні строки. Навіть якщо зараз у Вашингтоні немає апетиту до цього, то завтра все може змінитися. Якщо ви компанія з репутацією та виходом на західні ринки, то для вас це суттєвий ризик

Так, частину санкцій адміністрація Трампа може зняти самостійно і тоді торгівля з Росією в цій частині не буде порушенням американського санкційного режиму.

А що ЄС?

Ні, Європейський Союз немає зараз планів знімати санкції. Тому навіть за умови зняття частини з них США та відсутністю американського контролю за виконанням, ризик наслідків за порушення європейських санкцій буде стримувати компанії, що присутні на європейському ринку.

Так, ЄС може "перевернути стіл", якщо посилить свій контроль за виконанням санкцій та запровадить низку інших дій, які наблизять жорсткість його санкційного режиму до американського.

Ні, ми не вважаємо, що є привід "забити" на санкції. За ці місяці ми побачили наскільки для Росії важливо їх зняти, що навпаки додає нам впевненості у правильності руху.

І, звичайно, все це підвищило цінність наших національних інструментів, зокрема української санкційної інфраструктури. Як показали ці важкі часи, обсяг інформації та координації, що присутній в Україні на санкційному напрямку, поки скоріш виключення для світу, ніж правило. Але цей досвід точно буде корисним, і ми бачимо підвищення попиту на нього.

Тому багато, але далеко не все вирішується у Вашингтоні.