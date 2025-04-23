Другий бездарний термін Трампа

Дональд Трамп пропонує Україні визнати капітуляцію. Але це, мовляв, буде найкраща капітуляція з усіх можливих, блискуча і яскрава капітуляція. Вона забезпечена особисто Трампом, який прийшов і витягнув Владіміра Путіна з багна, посадив його за стіл і визнав переможцем у війні, яка мала б тривати 3 дні, а триває вже 3 роки без жодних стратегічних успіхів для Росії. Золота капітуляція від генія перемовин. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Трамп розраховує на вдячність і готовність України йти йому на зустріч. Це при тому, що він сам зруйнував як довіру, так і важелі впливу, відмовляючи Україні у подальшій підтримці. Звучить божевільно і навіть тупо.

Це не дивно. Адже Трамп наразі провалює абсолютно все, за що він взявся. Абсолютно.

Він вже дав назад і моргнув у протистоянні з Китаєм.

Він вже дав назад і заявив, що не хоче звільняти голову ФРС.

Він вже провалив боротьбу з дефіцитом бюджету США, який зростає, а Ілон Маск при цьому скулить і каже, що скоро втече рятувати "Теслу".

Він вже провалив боротьбу з нелегальною міграцією, хоч і відправляє американських громадян у концтабір.

Він вже визнає, що не може нічого зробити з Іраном і готовий повернутись до угоди, яку сам колись зруйнував

Зрозуміло, що Трамп жодним чином не зможе владнати проблему торгівельного дефіциту США. Хоча це і не є проблемою, хіба що в голові самого Трампа.

Таким чином, другий термін Трампа хоч і має більш крінжовий вигляд ніж перший, проте поки що він такий самий бездарний.

При цьому всьому він зруйнував довіру в економіці, і США впевнено прямують до рецесії. Це все – на порожньому місці, адже 3 місяці тому економіка була в чудовому стані, а довіра до долара США – безмежна. США втратили довіру, втратили союзників і нічого не отримали навзаєм.

Ось воно мистецтво вести перемовини. Найвищий пілотаж.

Так що було б дивно, якби у Трампа вийшло в кейсі війни. Хоч йому дуже хочеться робити темні справи з Путіним, заробляти мільярди доларів на Росії і побудувати в центрі Москви Трамп тауер – найбільший і найзолотіший з усіх Трамп тауерів світу.