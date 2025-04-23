Второй бездарный срок Трампа

Дональд Трамп предлагает Украине признать капитуляцию. Но это, мол, будет лучшая капитуляция из всех возможных, блестящая и яркая капитуляция. Она обеспечена лично Трампом, который пришел и вытащил Владимира Путина из болота, посадил его за стол и признал победителем в войне, которая должна была бы длиться 3 дня, а длится уже 3 года без всяких стратегических успехов для России. Золотая капитуляция от гения переговоров. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Трамп рассчитывает на благодарность и готовность Украины идти ему на встречу. Это при том, что он сам разрушил как доверие, так и рычаги влияния, отказывая Украине в дальнейшей поддержке. Звучит безумно и даже тупо.

Это неудивительно. Ведь Трамп сейчас проваливает абсолютно все, за что он взялся. Абсолютно.

Он уже дал назад и моргнул в противостоянии с Китаем.

Он уже дал назад и заявил, что не хочет увольнять главу ФРС.

Он уже провалил борьбу с дефицитом бюджета США, который растет, а Илон Маск при этом скулит и говорит, что скоро убежит спасать "Теслу".

Он уже провалил борьбу с нелегальной миграцией, хоть и отправляет американских граждан в концлагерь.

Он уже признает, что не может ничего сделать с Ираном и готов вернуться к соглашению, которое сам когда-то разрушил

Понятно, что Трамп никак не сможет решить проблему торгового дефицита США. Хотя это и не является проблемой, разве что в голове самого Трампа.

Таким образом, второй срок Трампа хоть и выглядит более кринжовым, чем первый, однако пока что он такой же бездарный.

При этом всем он разрушил доверие в экономике, и США уверенно направляются к рецессии. Это все – на пустом месте, ведь 3 месяца назад экономика была в прекрасном состоянии, а доверие к доллару США – безграничное. США потеряли доверие, потеряли союзников и ничего не получили взамен.

Вот оно искусство вести переговоры. Высший пилотаж.

Так что было бы странно, если бы у Трампа получилось в кейсе войны. Хоть ему очень хочется делать темные дела с Путиным, зарабатывать миллиарды долларов на России и построить в центре Москвы Трамп тауэр – самый большой и самый золотой из всех Трамп тауэров мира.