О том, кому от политики Дональда Трампа становится лучше, рассуждал Валерий Пекар, информирует 24 Канал.

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1. Main Street (эвфемизм для традиционных бизнесов реального сектора): пошлины удорожают поставки и должны уменьшить объемы продаж. Государственные закупки уменьшаются.

2. Wall Street (эвфемизм для финансового сектора): здесь нечего комментировать – рынки трясет, стабильность и доверие подорваны.

3. Silicon Valley: ряд антимонопольных процессов встряхнула весь Big Tech, не исключено, что это способ принудить к сотрудничеству в направлении усиления авторитаризма.

4. Наемные работники: цены будут расти, пенсионные сбережения будут испаряться, американская мечта будет еще более далекой.

5. Государственные служащие: страх, беспорядок, увольнения.

6. Университеты: под давлением.

7. Медиа: под давлением.

Пока что остаются влюбленными в Трампа:

фанаты, до которых еще не дошли последствия;

трейдеры-инсайдеры, которых рано или поздно раскопают журналисты и прокуроры, а пока они могут гордиться невероятными состояниями, заработанными на колебаниях рынка.

Все это закончится победой демократов на промежуточных выборах, после чего Трамп станет "кривой уточкой" еще на два года. Далее маятник качнется в другую сторону: вместо непредсказуемого старого республиканца с правой риторикой выберут предсказуемого молодого демократа с максимально левой программой. И будет еще хуже.

Уроки для Украины

Зачем я это пишу? Чтобы мы какие-то уроки вынесли для нашей собственной внутренней политики.

1) Идеальная политика делает хорошо всем, но так не бывает.

2) Менее идеальная политика делает хорошо большинству, а для меньшинства как-то смягчает убытки.

3) Еще менее идеальная политика делает хорошо большинству, а на меньшинство плевать; на следующих выборах все делается наоборот. Благодаря равномерному распределению страданий держится динамический баланс.

4) Еще худшая политика делает хорошо меньшинству, а большинство как-то пытается обмануть, что им также становится лучше.

5) Худшая политика делает хорошо очень небольшому кругу людей, но это плохо заканчивается и для тех политиков, и для того круга людей.