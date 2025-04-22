Сегодня "пропаганда" не выглядит как советский гнев. Она одета в европейский свитерок, говорит мягко и публикуется под тегами #мир #вопрос #мысль. Именно поэтому ее надо разоблачать – точно и без сантиментов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Как манипулирует Ольга Шарий

Ольга Шарий позиционирует себя как "независимая журналистка" с прескарткой IFJ (International Federation of Journalists). Ее TikTok-канал якобы только "задает вопросы". Но за этой оберткой – целенаправленное продвижение идей, которые влияют не прямо, а через сомнение, сочувствия и замаскированную логику капитуляции.

Ее интервью – это не социология и не публичная дискуссия. Это – режиссированное инфошоу, где "случайные прохожие" помогают озвучить нужные месседжи: "не все должны воевать", "надо договариваться", "государство не выполняет обещаний".

Формально это вопрос. Но фактически – инъекции новой нормы: пассивность = приемлемая, сомнение = признак мудрости, компромисс = не поражение.

Как строится ловушка "честного вопроса"?

TikTok-видео Ольги Шарий – это не репортажи. Это этюды с психологической подрывной силой, где "честный вопрос" становится информационной миной. Но даже эта "честность" – постановочная. Потому что все, что она делает – это не "открытое интервью". Это охота за контрастами, с заведомо заложенным эффектом обесценивания.

Шаблон первый: патриот в странном месте

Возьмем ее типичную ситуацию: она идет на условно патриотический митинг или концерт Лободы в Европе, где присутствуют украинцы. Среди них – те, кто искренне говорит:

"Мы должны идти к границам 1991 года",

"Я за победу",

"Нельзя останавливаться".

Это и есть ее главная добыча – не предатель, не нейтральный, а наоборот – тот, кто еще держится. И тут запускается следующий уровень ловушки.

Шаблон второй: "А почему ты не на фронте?"

Когда патриотическая позиция провозглашена – моментально появляется "вопрос". "А почему ты не на фронте?", "Если хочешь парад в Москве – почему сам не едешь?".

На первый взгляд – логика. Но на самом деле – риторический шантаж, завуалированный под "честность". Потому что цель не в том, чтобы услышать, почему. Цель – поставить человека в ситуацию публичного оправдания. Сделать из него карикатуру: или "лицемерного патриота в Барселоне", или "мягкотелого рефлексирующего", или просто растерянного.

В ее видео образ патриота – не тот, кто борется, а тот, кто противоречит сам себе. И это – сознательно выстроенный образ.

Информационное оружие без дыма

Стоит напомнить: в ее "вопросах" не встретишь россиян, которым она задает вопросы о Буче, Мариуполе или удары по детским площадкам. Она не спрашивает: "Что вы думаете о том, что ваша страна убивает гражданских?". Она спрашивает: "А почему вы не пошли на фронт, если за победу?".

Вот тут раскрывается главное: в ее сюжетах враг – не Россия. Враг – украинская противоречивость. Она не разбирает Путина. Она разбирает тебя. Это не антивоенная позиция – это десакрализация сопротивления. Это не критика власти – это приглашение в пространство сомнений, которые парализуют.

Критика власти как "моральное алиби"

"Мы просто хотим знать, куда идут деньги ЕС. Это что, нельзя критиковать власть, которую мы выбрали?". Это – ключевой софт-переход от медиа к инфооперации.

Да, власть критиковать можно. Но когда: тон системно сокрушительный, факты не проверяются, а только множатся подозрения, отсутствуют балансы (нет критики агрессора), критика распространяется во время боевых действий – это уже не медиа, а расшатывание тыла. В ее случае "а почему нельзя критиковать" – не вопрос. Это успокаивающая формула, легализующая дискредитацию.

Поэтому в итоге Ольга Шарий не просто спрашивает. Она кастрирует понятие патриотизма, ставит под сомнение право на борьбу, стирает врага как категорию.

Патриот? Тебя выведут на лицемерие.

Не на фронте? Значит, лжец.

На фронте? А где результаты?

Критикуешь власть? Молодец.

Критикуешь Россию? А для чего? Не это главное.

Это не поиск правды. Это тщательно продуманное деструктивное зеркало, в котором каждый украинец выглядит немного фальшивым. И поэтому – слабым.

Самое важное – если вы дочитали до этого момента, то уже сделали серьезный шаг к информационной устойчивости. Теперь вы видите, как работают эти "честные вопросы" и что на самом деле за ними стоит.

Это означает одно: вы уже способны распознать манипуляцию до того, как она успеет повлиять. А значит – вы не просто потребитель информации. Вы тот, кто умеет держать оборону.