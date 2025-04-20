О похожих моментах в информационном поле и методах борьбы для Украины читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Важно Похищенное детство: поможет ли ЕСПЧ вернуть маленьких украинцев

Почему Украина не может ввести цензуру

Россия масштабно вооружается и техникой, и информацией или же в их случае – пропагандой. Украина не может отвечать зеркально, введя цензуру.

Во-первых, у нас объективно меньшие бюджеты на информационную политику, чтобы мы могли равноценно противодействовать пропагандой.

Во-вторых, как и по сравнению с армией, в такой войне мы бы проиграли наверняка. Потому что маленькая машина пропаганды уступит большой машине пропаганды. Только технологически проработанная и креативная стратегическая коммуникация, продвижения правды и своего нарратива на опережение лжи России может переломить ход информационной войны.

Украинцам наивно ждать от государства лидерства в этом процессе, потому что подавляющее большинство изменений к лучшему рождаются за пределами официальных кабинетов. А только после этого официальные структуры придают этим изменениям системность. Этим мы в частности и отличаемся от врага: у них народ – заложник власти, у нас же власть была и будет под контролем своего народа.

Борьба с пропагандой

Системная работа нужна на трех уровнях. И начинать надо еще со школы

Я был приятно удивлен тем, чему детей учат в в "Новой украинской школе". На примере Голодомора в рамках курса "Развитие критического мышления как необходимой компетенции" школьникам объясняли, где факт, а где суждение.

Например, миллионы погибших украинцев в 1932 – 1933 годы – это факт. А утверждение о том, что Голодомор привел чуть ли не к уничтожению украинской нации – это суждение (хотя и близкое к факту). Я веду к тому, что первый уровень работы в информационной войне – это медиаграмотность.

Чтобы противодействовать пропаганде, дети со школы должны знать, как различать манипуляции и ложь, как пользоваться источниками информации и как ее проверять. И осознавать, что лидер общественного мнения по лайфкоучингу, таролог с тиктока или анонимный телеграм-канал – это точно не очень надежный источник для анализа событий на поле боя или политических баталий в США.

Второй уровень работы – критический. Если не удалось предотвратить распространение дезинформации, должны с ней бороться.

В этом направлении работают Центр противодействия дезинформации и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, но однозначно хотелось бы больше консолидации усилий всех игроков.

Из-за этого случаются большие несогласования, как с роликом "Один репортаж – один удар". Очень важно привлекать к этому уровню медиа и лидеров общественного мнения, чтобы нарабатывать систему противодействия. Верю, что в этом направлении можно достичь прогресса именно совместными действиями.

Как победить в информационной войне

Наконец, важно продвигать наш имидж на международном уровне, над чем прежде всего должны работать Министерство культуры и стратегических коммуникаций и Министерство иностранных дел. Именно работа над имиджем отличает топ-игроков от других.

На продвинутом уровне нам нужно "пушить" наши нарративы и истории. У нас есть замечательный образ Украины-фронтира, как страны, которая борется с осью зла Россия – Иран – Северная Корея – Китай. И борется не только за собственное существование, но и за весь демократический мир.

На этом этапе мы должны как можно шире представлять юридическое обоснование преступлений России и показывать, что это государство, которое исторически имеет геноцидный подход к войне. Где просто победы им мало, необходимо до конца истребить побежденного.

В рамках продвижения нашего имиджа стоит показывать Западу, что нынешняя Россия – это не русские, а много порабощенных народов в составе империи. А демократическая и более безопасная Россия будет только в своем неимперском измерении.

Украина во время войны должна стать не образцом военной диктатуры, а образцом создания нарративов. У нас это хорошо получалось на старте полномасштабного вторжения, что дало миру абсолютное понимание того, что поддерживать нужно именно нас, а не агрессора. Более системная работа в этом направлении и привлечение различных ведомств и гражданской среды должно стать ключом к победе в информационной войне.