Соответствующий ролик опубликовали в среду, 16 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Видеоролик Генштаба об информационной безопасности

Генеральный штаб совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности продолжили серию видеороликов об информационной безопасности.

На опубликованных кадрах видно иллюстрацию журналистки, которая показывает место производства беспилотников в Украине. Представители российских спецслужб это видят и используют информацию, чтобы нанести удар по объекту.

Ролик Генштаба об информационной безопасности: смотрите видео

В видеоролике звучит высказывание "один репортаж – один удар". В нем призывают украинцев не разглашать критическую информацию и не позволять другим это делать.

Институт массовой информации заявил, что в ролике Генштаба журналистов делают виновными в российских обстрелах. В нем подчеркнули, что перекладывание ответственности на журналистов подрывает доверие к медиа, стимулирует общество ориентироваться на менее правдивые источники информации.

Как в Генштабе объяснили значение видеоролика

В сообщении Генерального штаба говорится, что обнародованный ролик имеет только учебно-просветительскую цель. Он должен напомнить гражданам, в том числе и военнослужащими, о важности информационной безопасности в условиях войны.

В то же время призываем не расценивать этот материал как упрек или обвинения в адрес представителей медиа. Его цель – не критиковать, а напомнить всем: любая информация может иметь последствия, которые использует враг,

– заявили в Генштабе.

Там добавили, что ценят вклад журналистов в борьбу Украины за независимость и уважают свободу слова.

В Генштабе заявили, что видеоролик будет доработан, учитывая конструктивные замечания и рекомендации.

К слову, в начале 2024 года в Генштабе публиковали видеоролик о том, как вести себя в соцсетях, чтобы не вредить ВСУ. Там отметили важность информационной тишины и призвали украинцев не распространять информацию о том, где в нашей стране производят оружие.