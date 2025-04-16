Відповідний ролик опублікували у середу, 16 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Відеоролик Генштабу про інформаційну безпеку

Генеральний штаб спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки продовжили серію відеороликів про інформаційну безпеку.

На опублікованих кадрах видно ілюстрацію журналістки, яка показує місце виробництва безпілотників в Україні. Представники російських спецслужб це бачать та використовують інформацію, щоб завдати удару по об'єкту.

Ролик Генштабу про інформаційну безпеку: дивіться відео

У відеоролику лунає висловлювання "один репортаж – один удар". В ньому закликають українців не розголошувати критичної інформації та не дозволяти іншим це робити.

Інститут масової інформації заявив, що у ролику Генштабу журналістів роблять винними в російських обстрілах. У ньому підкреслили, що перекладання відповідальності на журналістів підриває довіру до медіа, стимулює суспільство орієнтуватися на менш правдиві джерела інформації.

Як у Генштабі пояснили значення відеоролика

У повідомленні Генерального штабу йдеться, що оприлюднений ролик має лише навчально-просвітницьку мету. Він має нагадати громадянам, зокрема й військовослужбовцями, про важливість інформаційної безпеки в умовах війни.

Водночас закликаємо не розцінювати цей матеріал як докір або звинувачення на адресу представників медіа. Його мета – не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог,

– заявили у Генштабі.

Там додали, що цінують внесок журналістів у боротьбу України за незалежність та поважають свободу слова.

У Генштабі заявили, що відеоролик буде допрацьовано, враховуючи конструктивні зауваження і рекомендації.

До слова, на початку 2024 року у Генштабі публікували відеоролик про те, як поводитися у соцмережах, щоб не шкодити ЗСУ. Там наголосили на важливості інформаційної тиші та закликали українців не розповсюджувати інформацію про те, де в нашій країні виробляють зброю.