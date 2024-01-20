Каждый из нас может помочь ВСУ. Для этого нужно подавить свое желание похайповать и неукоснительно соблюдать информационную тишину.

Смотрите также "Один FPV – один танк": операторы дронов 47 ОМБр показали работу и рассказали откровенные детали

Сохрани жизнь воина – не пости фото, не сливай видео

Сегодня не менее 60 процентов разведданных спецслужбы противника получают через социальные сети. Необдуманно распространенные фото- и видеоматериалы о деятельности Вооруженных Сил Украины становятся для противника одним из основных источников разведывательной информации,

– написали в Генштабе.

Там объяснили, что следствием распространения необдуманных публикаций может стать срыв военной операции, потеря вооружения и военной техники и самое страшное – гибель украинских воинов. Авторы хайповых сообщений могут оказаться за решеткой.

Как вести себя в соцсетях, чтобы не навредить ВСУ: смотрите видео

Нельзя распространять информацию или выкладывать фото или видео относительно:

работы средств системы ПВО;

перемещения и районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;

арсеналов, баз, складов хранения материально-технических запасов, а также международной материально-технической помощи;

предприятий, которые производят новые виды вооружений, ремонтируют технику, боеприпасы и удовлетворяют другие военные нужды.

Также в Генштабе призвали воздержаться от распространения собственной "эксклюзивной" информации о ходе боевых действий или ходе выполнения боевых задач. Следует подождать ее подтверждения через официальные источники.

Помните, информационная тишина – это то, что не позволит врагу узнать планы войска, сохранит жизни украинцев и приблизит нашу общую победу!

– призвали украинцев в ГШ.

"Хотите больше хлопка – не спрашивайте об оружии": украинцев призывали не болтать о производстве отечественного оружия

Враг охотится на информацию о характеристиках украинского вооружения, номенклатуре и количестве, путях доставки на фронт, месте производства и других данных. Если Россия получает эти сведения, то украинские "подарки" оккупантам не успевают дойти до адресата. Это более чем убедительная мотивация придерживаться инфогигиены.



Украинцев призывают не распространять информацию о производстве отечественного оружия / Фото UA War Infographics

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, почему не стоит паниковать из-за статей о новом большом наступлении России. Там призвали взвешенно оценивать информацию и помогать Силам обороны, а не накручивать себя.