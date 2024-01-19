В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали статью Financial Times. Журналисты писали, что Россия может пойти в большое наступление уже летом, попытаться полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также повторить наступление на Киев или Харьков.
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Почему не стоит паниковать из-за статей западных СМИ
Звучит, конечно, страшно и отдает паническими настроениями. Но, по сути, ничего нового журналисты не сказали. Очевидно, что Путин не отказался от идеи захватить всю Украину и продолжает бросать весь ресурс на фронт. Впрочем, это не означает, что планы Кремля реализуются,
– объясняют в ЦСК.
Там подчеркивают: Силы обороны делают все возможное и невозможное, чтобы удержать нашу независимость. К тому же, в 2024 году и ВСУ значительно сильнее и лучше вооружены, и Киев значительно более защищенный. Ситуация сейчас не такая, как в 2022-м, и даже тогда, когда Украина была слабее, врагу не удалось захватить столицу.
"Сейчас им это не удастся и подавно. Вместо того, чтобы паниковать и накручиваться, помогайте Силам обороны: донатьте, волонтерьте, распространяйте важную и проверенную информацию", – подытожили в Центре стратегических коммуникаций.
Какие материалы о войне выходили в последние дни
- Эстонская разведка прогнозирует удары на Луганском направлении в конце января и на Донецком.
- Источники CNN прогнозируют новое контрнаступление Украины в 2025 году. Война, по их мнению, продлится от двух до пяти лет.
- Немецкое издание RND углубило анализ газеты Bild о возможном нападении России на страны НАТО. Там считают, что Россия либо нападет на шведский остров Готланд, либо на страны Балтии, но атакует сначала не Сувалкский коридор.
- А глава Службы внешней разведки написал колонку для The Economist. Он считает, что Путин надеется на эффект домино. Мол, если Украина потерпит поражение, то ЕС и США автоматически потеряют уважение и можно будет переделить сферы влияния в мире. Но если наше государство победит, то Путин не сможет влиять на определенные регионы.