Источники CNN считают, что война России против Украины продлится не менее двух лет, а то и целых пять. Обе страны истощены, но есть вероятность того, что в 2025 году Украина попытается пойти в новое контрнаступление.

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Чем должна завершиться война

Все войны завершаются за столом переговоров с подписанием определенных документов. Думаю, то же самое произойдет в нашем случае. Будут подписаны соглашения – с одной стороны, коалицией государств, поддерживающих Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен включать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство представляет угрозу миру,

– высказался Гаврилюк.

Он убежден, что у государства-агрессора следует забрать ядерное оружие, потому что Россия угрожает всему миру. В целом война должна завершиться выходом на границы 1991 года. Впрочем, чтобы избежать нового наступления, нужно будет создать предохранительные механизмы.

Что следует делать для победы:

Украина должна развивать собственное производство;

Украина должна мобилизовать все свои силы на продолжение борьбы;

Запад должен использовать замороженные активы россиян в пользу нашего государства;

Запад должен продолжать поставлять оружие, в частности Taurus.

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Беларусь размахивает ядерным оружием россиян

Эта страна в апреле может принять новую военную доктрину, в которой впервые речь идет о ядерном оружии. Белорусы утверждают, что они мирные и хорошо относятся ко всем народам, в отличие от правительств.