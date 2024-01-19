Украину следует обеспечить всем необходимым для победы. Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Давосе.

Смотрите также Начнут не с Сувалкского коридора: немецкое СМИ проанализировало сценарии нападения России на НАТО

Мессендж Кремля

По словам Ландсбергиса, Украине нужно предоставить не 40 пусковых установок HIMARS, а 400. Также Киев нуждается не в 80 танках, а в тысяче.

По мнению министра, передача Украине большого количества вооружения станет сигналом Путину и поможет сдержать его амбиции.

Напомним, 10 января президент Зеленский побывал в Литве с официальным визитом. По результатам этой поездки глава государства сообщил, что договорился с Литвой о новой оборонной помощи. Страны начнут совместное производство, в том числе средств борьбы с дронами.

Также президент Науседа объявил о новом пакете военной помощи на 200 миллионов евро. В январе Литва снова отправит в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры. Кроме того, страна – партнерша продолжит обучение украинских бойцов.

Мир оказался неготов к полномасштабной войне