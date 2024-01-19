Украину следует обеспечить всем необходимым для победы. Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Давосе.
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Мессендж Кремля
По словам Ландсбергиса, Украине нужно предоставить не 40 пусковых установок HIMARS, а 400. Также Киев нуждается не в 80 танках, а в тысяче.
По мнению министра, передача Украине большого количества вооружения станет сигналом Путину и поможет сдержать его амбиции.
Напомним, 10 января президент Зеленский побывал в Литве с официальным визитом. По результатам этой поездки глава государства сообщил, что договорился с Литвой о новой оборонной помощи. Страны начнут совместное производство, в том числе средств борьбы с дронами.
Также президент Науседа объявил о новом пакете военной помощи на 200 миллионов евро. В январе Литва снова отправит в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры. Кроме того, страна – партнерша продолжит обучение украинских бойцов.
Мир оказался неготов к полномасштабной войне
- Во время пресс-конференции в Давосе Зеленский отметил, что во всем мире есть дефицит оружия. К примеру, объемов производства всего мира недостаточно, чтобы покрыть потребности украинской армии в артиллерийских снарядах. Такая же ситуация с системами ПВО и дронами.
- Украина будет производить Patriot. По словам украинского лидера, уже есть договоренности по этому вопросу. Глава государства назвал эти системы противовоздушной обороны самыми мощными в мире.
- Наша страна получит от Франции в 2024 году десятки артиллерийских систем Caesar. Также Париж будет ежемесячно поставлять Киеву по полсотни авиабомб AASM.