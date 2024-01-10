В ходе встречи Зеленский и Науседа обсудили ряд важных вопросов. Главные тезисы из пресс-конференции президентов – в материале 24 Канала.

Обратите внимание Зеленский приехал в Вильнюс и рассказал о дальнейших планах

Что сказал Науседа

Российский режим на протяжении многих лет демонстрирует безжалостность и кровожадность в Украине. Он жестоко убивает людей, разрушает города, нацеливает ракеты на детские сады, больницы. Все это для того чтобы удовлетворить свои имперские амбиции и уничтожить украинцев. Однако Украина – не одна в борьбе со злом. Литва продолжает поддерживать украинцев всеми возможными средствами. В частности, политическими и экономическими. Вместе – до победы.

В ходе Совета национальной обороны Литвы одобрили пакет долгосрочной военной помощи для Украины. Речь идет о 200 миллионах евро.

В январе Литва снова отправит в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры. Также Литва продолжит тренировать украинских воинов.

Литва и Украина тесно сотрудничают в военной сфере. В целом европейскую оборонную мощь следует ускорить. Она должна реагировать на ситуацию в сфере безопасности.

Литва формирует коалицию по разминированию Украины.

Украина станет членом НАТО. И здесь вопрос не "если", а "когда". Литва продолжит поддерживать Украину на этом пути.

Украинцы на пути в ЕС провели впечатляющие реформы.

Литва благодарна Украине за ее готовность защищать всю Европу.

Пресс-конференция Зеленского и Науседи: смотрите видео

Главные заявления Зеленского