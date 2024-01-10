Під час зустрічі Зеленський та Науседа обговорили низку важливих питань. Головні тези з пресконференції президентів – у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Зеленський приїхав у Вільнюс і розповів про подальші плани

Що сказав Науседа

Російський режим упродовж років демонструє безжальність та кровожерливість в Україні. Він жорстоко вбиває людей, руйнує міста, націлює ракети на дитячі садочки, лікарні. Усе це для того, щоб задовольнити свої імперські амбіції та знищити українців. Однак Україна – не сама у боротьбі зі злом.

Литва продовжує підтримувати українців усіма можливими засобами. Зокрема, політичними та економічними. Разом – до перемоги.

Під час Ради національної оборони Литви схвалили пакет довгострокової військової допомоги для України. Мовиться про 200 мільйонів євро.

У січні Литва знову відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери. Також Литва продовжить тренувати українських воїнів.

Литва та Україна тісно співпрацюють у військовій сфері. Загалом європейську оборонну потужність варто прискорити. Вона має реагувати на безпекову ситуацію.

Литва формує коаліцію з розмінування України.

Україна стане членом НАТО. І тут питання не "якщо", а "коли". Литва продовжить підтримувати Україну на цьому шляху.

Українці на шляху до ЄС провели реформи, які вражають.

Литва вдячна Україні за її готовність захищати усю Європу.

Пресконференція Зеленського та Науседи: дивіться відео

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