Про це Президент України повідомив у мережі. Він також додав, що офіційні візити також заплановані у Латвії та Естонії.

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Зеленський заявив, що у Вільнюсі зустрінеться з президентом Литви, прем'єр-міністром та спікером Сеймасу. Також заплановані зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Президент України наголосив, що Литва, Естонія та Латвія, до яких він також прибуде з візитом, але пізніше, – надійні та принципові партнери нашої країни. Під час зустрічей Зеленський планує обговорити низку важливих питань, серед яких безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.

І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення,

– додав президент.

Зеленський може відвідати форум у Давосі

З 15 по 19 січня у Швейцарії проходитиме Всесвітній економічний форум. Низка провідних західних ЗМІ припускає, що Володимир Зеленський може виступити на ньому особисто.

Окрім того, перед цим Президент України також може відвідати Берн, де заплановані зустрічі з федеральним президентом Швейцарії, главою МЗС та міністром оборони. Не виключено, що остаточне рішення про поїздку українського лідера до Швейцарії ще не ухвалено, але візит може стати важливим кроком у пошуку міжнародної підтримки та розвитку двосторонніх відносин.

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