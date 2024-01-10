Про це Президент України повідомив у мережі. Він також додав, що офіційні візити також заплановані у Латвії та Естонії.
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Зеленський заявив, що у Вільнюсі зустрінеться з президентом Литви, прем'єр-міністром та спікером Сеймасу. Також заплановані зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.
Президент України наголосив, що Литва, Естонія та Латвія, до яких він також прибуде з візитом, але пізніше, – надійні та принципові партнери нашої країни. Під час зустрічей Зеленський планує обговорити низку важливих питань, серед яких безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.
І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення,
– додав президент.
Зеленський може відвідати форум у Давосі
З 15 по 19 січня у Швейцарії проходитиме Всесвітній економічний форум. Низка провідних західних ЗМІ припускає, що Володимир Зеленський може виступити на ньому особисто.
Окрім того, перед цим Президент України також може відвідати Берн, де заплановані зустрічі з федеральним президентом Швейцарії, главою МЗС та міністром оборони. Не виключено, що остаточне рішення про поїздку українського лідера до Швейцарії ще не ухвалено, але візит може стати важливим кроком у пошуку міжнародної підтримки та розвитку двосторонніх відносин.
Закордонні візити Зеленського: останні новини
- У грудні 2023 року Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей. Так, 9 грудня він був у місті Сал, що в Кабо-Верде, де зустрівся з прем'єр-міністром Уліссеш Коррея-і-Сілва.
- Вже наступного дня, 10 грудня, Зеленський був в Аргентині. Він прибув на інавгурацію нового президента Хав'єра Мілея, привітав його, а також провів важливі перемовини. До слова, на інавгурації також був присутній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, з яким Зеленський перекинувся кількома словами.
- 11 – 12 грудня Володимир Зеленський був у США. Там він зустрівся з Джо Байденом, сенаторами, головою Пентагону та представниками ВПК США.
- 13 січня Володимир Зеленський повернувся в Європу. Він здійснив офіційний візит у Норвегію, де мав перемовини з Королем Гаральдом V, прем'єр-міністром Йонасом Гар Стьоре, а також високопосадовцями інших країн Скандинавії. А вже наступного дня, 14 грудня, у німецькому місті Вісбаден Зеленський зустрівся з командуванням США у Європі. Після цих зустрічей Зеленський повернувся в Україну.