За інформацією ЗМІ, у січні очільник України має намір відвідати міжнародний форум у Давосі та столицю Швейцарії, місто Берн. Передбачається, що візит триватиме мінімум два дні, протягом яких Зеленський виступить на форумі та зустрінеться з високопосадовцями.

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Виступ Зеленського у Давосі

Журналісти стверджують, що Володимир Зеленський планує особисто виступити на форумі, який проходитиме з 15 по 19 січня. Перед цим він відвідає Берн, де заплановані зустрічі з федеральним президентом Швейцарії, главою МЗС та міністром оборони.

Очевидно, візит президента України Зеленського залишатиметься непідтвердженим до останнього моменту з безпекових питань і залежатиме від воєнної ситуації.

Не виключено, що остаточне рішення про поїздку українського лідера до Швейцарії ще не ухвалено, але візит може стати важливим кроком у пошуку міжнародної підтримки та розвитку двосторонніх відносин.

Як відомо, Київ активно використовує міжнародні платформи для просування інтересів України у контексті війни. Виступи Зеленського на міжнародній арені часто звертають увагу на необхідність зміцнення обороноздатності та відновлення країни.

Візит до Швейцарії може передбачати обговорення широкого ряду питань: від економічної співпраці до безпекових гарантій. Україна шукає підтримки у відновленні миру та стабільності.

Останнє закордонне турне президента

Востаннє Зеленський виїжджав у відрядження з України у грудні 2023 року.