Візит Зеленського до Німеччини був неоголошений. Ніякої інформації щодо мети приїзду українського лідера не повідомлялося.
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Деталі візиту Зеленського
Стало відомо, що під час свого неоголошеного візиту до Вісбадена Володимир Зеленський провів зустріч з командуванням армії США у Європі та Африці. У його ході український лідер обговорив важливі питання щодо військової допомоги.
Обговорили роботу Групи сприяння безпеці України, забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки, її ремонту й обслуговування,
– написав Зеленський.
Окрім цього президент України поспілкувався й з українськими військовими, які працюють у Вісбадені. Вони координують постачання допомоги від союзників, а також займаються питаннями підготовки особового складу ЗСУ на території країн-партнерів. Також вони обслуговують зразки техніки, що передають Україні.
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Військова допомога Україні
- Цього ж дня стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot, артилерійські боєприпаси, всюдиходи, системи виявлення дронів та інше.
- Під час візиту Зеленського до США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги вартістю 200 мільйонів доларів. Він був виділений шляхом списання майна Міноборони. Стало відомо, що в нього, зокрема, входять боєприпаси до HIMARS.
- Також Німеччина планує передати Україні наступного року 200 тисяч артилерійських боєприпасів. Це стане вагомим підсиленням ЗСУ, особливо на фоні затримки постачання снарядів ЄС.