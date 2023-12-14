Візит Зеленського до Німеччини був неоголошений. Ніякої інформації щодо мети приїзду українського лідера не повідомлялося.

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Деталі візиту Зеленського

Стало відомо, що під час свого неоголошеного візиту до Вісбадена Володимир Зеленський провів зустріч з командуванням армії США у Європі та Африці. У його ході український лідер обговорив важливі питання щодо військової допомоги.

Обговорили роботу Групи сприяння безпеці України, забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки, її ремонту й обслуговування,

– написав Зеленський.

Окрім цього президент України поспілкувався й з українськими військовими, які працюють у Вісбадені. Вони координують постачання допомоги від союзників, а також займаються питаннями підготовки особового складу ЗСУ на території країн-партнерів. Також вони обслуговують зразки техніки, що передають Україні.

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Військова допомога Україні