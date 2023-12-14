На сайті німецького уряду зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу, передадуть і ракети до нього. Це вже друга система Patriot, яку Німеччина поставила Україні.
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Що отримає Україна
- 9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;
- 3 безпілотні машини для розмінування;
- 14 систем виявлення дронів;
- 8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- 4 причепи до тягачів 8x8 HX81;
- 8 тягачів Zetros;
- понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.
Більше про допомогу від Німеччина
Перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Нещодавно, у листопаді, уряд країни повідомив, що Україні передадуть ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot.
2 грудня стало відомо, що друга група українських військових вже пройшла навчання у Німеччині для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot.
Усього наразі в України на бойовому чергуванні дві установки Patriot.